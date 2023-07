Bosch assina no Porto investimento de 10 milhões num projeto 4.0 com 70 engenheiros

O novo projeto conjunto de inovação da Bosch e a Universidade do Porto, que envolve também o bracarense International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), chama-se "Sensitive Industry" e visa desenvolver novas soluções e tecnologias de inteligência artificial para aplicação na manufaturação industrial, com o objetivo de melhorar a eficiência, a qualidade e o custo de produção.

O projeto será apresentado esta quinta-feira, 20 de julho, na Reitoria da Universidade do Porto, durante a cerimónia de assinatura do contrato de investimento ao projeto pela AICEP- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

Leia Também Bosch investe 2,5 mil milhões em hidrogénio

"Representando um investimento de cerca de 10 milhões de euros, suportado por fundos do Compete e Portugal 2020, a aplicar até 2025, este novo projeto irá integrar uma equipa de 70 engenheiros e investigadores da Bosch, da Universidade do Porto e do International Iberian Nanotechnology Laboratory", avança a Universidade do Porto, em comunicado.

Presente desde 1911 em Portugal, onde tem fábricas em Braga, Ovar e Aveiro, a que acresce um centro de serviços em Lisboa, a Bosch Portugal emprega mais de 6.600 pessoas, fechou o último ano com uma faturação superior a dois mil milhões de euros e prevê investir mais 200 milhões de euros este ano no nosso país.