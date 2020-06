CEO sobre o futuro da Efacec: “Necessita apenas de ser apoiada”

Ao fim de muitos meses de um silêncio público ensurdecedor, o CEO da Efacec, em entrevista à Rádio Observador (RO) e num artigo de opinião publicado no Jornal de Notícias (JN), faz um ponto de situação preocupante sobre a empresa, que está envolvida numa grave crise acionista, na sequência do caso Luanda Leaks.

"Estamos há seis meses sem relação fluida com a banca. Não temos nem linhas de financiamento, nem a ‘trade finance’ necessária ao desenvolvimento das nossas operações", queixou-se Ângelo Ramalho à Rádio Observador.

Um "bloqueio bancário" determinado pela polémica que obrigou a empresária angolana Isabel dos Santos a colocar a sua participação de 67,2% na Efacec à venda.

Mas, "mesmo no quadro da crise do século", a Efacec "demonstra ser uma empresa resiliente, viável, de rentabilidade e forte potencial nos seus setores", garante Ramalho na edição do JN desta quinta-feira, 18 de junho.

"A prova são as mais de trinta propostas de interesse na sua compra - a maioria internacionais. Necessita apenas de ser apoiada", apela o CEO da empresa, num artigo intitulado "O futuro da Efacec".

Um apoio que, defende, "num quadro de normalidade, seria sempre exigível", considerando que "não o fazer é condená-la a danos irreversíveis e pôr em causa a sua sobrevivência".

Ainda sobre o processo de venda do controlo da Efacec, cujas propostas vinculativas terão de ser entregues até 26 de junho, numa operação que está a ser conduzida pela StormHarbour, Ramalho disse à RO que "as manifestações de interesse são de várias geografias: Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Médio Oriente, EUA e Portugal".

"O nosso desejo é que este processo se materialize em ofertas que interessem a todas as partes e que garantam a prioridade da empresa", disse, reconhecendo que "nada pior pode acontecer a uma organização empresarial do que ter um acionista fragilizado".

No passado dia 6, o Expresso avançava que, entre os investidores que estão na corrida à Efacec, contam-se dois portugueses (a Sonae Capital e a capital de risco Alpac Capital), o fundo norte-americano Oaktree, a chinesa Hengtong, a espanhola Ormazabal , a egípcia Elsewedy Electric, o JP Morgan, a H.I.G. Capital e a MCHCapital.

"A Efacec é uma marca do país. Acredito convictamente no seu futuro. E sei que não estou sozinho", remata o CEO da Efacec, no artigo publicado no JN.