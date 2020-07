Governo compromete-se a adotar "todas as medidas necessárias para proteger" a Efacec

"A Efacec é uma empresa estratégica", e, por isso, "adotaremos todas as medidas que forem necessárias para proteger esta empresa", assegurou esta terça-feira, 23 de junho, no Parlamento o secretário de Estado adjunto da Economia, João Neves.



Numa audição de secretários de Estado da Economia, no âmbito do orçamento suplementar, João Neves deixou esta garantia em relação à Efacec, admitindo mesmo que pode haver uma intervenção pública. "Não há nenhuma intervenção pública no momento presente". Não se alongou nas opções em cima da mesa.





O secretário de Estado adjunto da Economia garantiu que o Governo tem acompanhado de "forma muito próxima a atividade desta empresa" e do que resultou da situação da acionista principal, a empresária angolana Isabel dos Santos, cujas empresas foram arrestadas pela justiça.João Neves lembrou que a Efacec é "exclusivamente privada", e, é nesse pressuposto que "temos claro e presente que, em função das questões associadas a mais de 70% do capital que é detido pela eng. Isabel dos Santos, temos uma preocupação adicional com esta empresa".A Efacec, salientou ainda, é "uma empresa com características muito especiais, enorme capacidade de engenharia e produtos adaptados a necessidades de futuro, como a transição digital". É por isso "uma empresa estratégica".