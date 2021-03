Covid-19: hospital de Madrid construído em 100 dias com autoclismos “made in” Portugal

Cerca de 1.350 pessoas de 635 empresas, organizadas em três turnos para cobrir as 24 horas do dia nos sete dias da semana, conseguiram o que parecia impossível: construir em 100 dias um hospital, em Madrid, que conta com 1.056 camas e uma unidade de cuidados intensivos com 45 lugares, num investimento que rondou os 100 milhões de euros.

Trata-se do Hospital Isabel Zendal, construído para dar resposta à pandemia da covid-19, que abriu em dezembro passado e cujas instalações sanitárias estão equipadas com soluções de uma empresa portuguesa - a Oli, de Aveiro.

"Caracterizado por integrar as mais modernas tecnologias, este complexo hospitalar público selecionou os autoclismos interiores "OLI120 Sanitarblock" e as placas de comando "Slim Inox" com vista a garantir elevados níveis de eficiência hídrica, de higiene e de segurança nas suas casas de banho", revela a Oli, em comunicado.

Projetado pelo Estudio Chile 15 Arquitectos e edificada pela construtora San Jose, o novo hospital madrileno tornou-se símbolo do combate à pandemia da covid-19, tendo adotado o nome Isabel Zendal para homenagear a enfermeira espanhola que marcou a vacinação mundial contra a varíola no final do século XVIII, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, em 1950, como a primeira enfermeira da história a participar numa missão internacional.

Com esta "prescrição", o Hospital Isabel Zendal junta-se a outros projetos de saúde com assinatura Oli, nomeadamente o Hospital Francisco de Assis (Madrid), o Ichilov Medical Center (Israel), o Hospital Mowasat (Kuwait), o Hospital de Moscovo (Rússia), o Hospital Particular da Madeira e o Hospital CUF Porto (Portugal).

A Oli é a maior produtora de autoclismos da Europa do Sul. Exporta 80% da produção para 80 países dos cinco continentes, tendo mantido em 2020 a faturação da ordem dos 60 milhões de euros.

Com 419 trabalhadores em Portugal, a Oli tem 38 patentes ativas e produz anualmente dois milhões de autoclismos, além de 2,8 milhões de mecanismos, garantindo ser a única empresa portuguesa a produzir autoclismos interiores.