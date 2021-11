Dona do casino de Tróia compra vidrarias de Cerejo depois da Mortágua

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A "private equity" Oxy Capital, gestora de fundos que controla dezenas de empresas em diversos setores de atividade, desde a fabricante de cabos elétricos e de telecomunicações Cabelte até ao Casino de Tróia e ao Hotel Quinta das Lágrimas, fez agora, de uma assentada, três aquisições na área do vidro.

Segundo aviso publicado esta segunda-feira, 29 de novembro, a Oxy Capital notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra da Vidros Cerejo e da Batalhatempra, que tem sócios em comum e ficam situadas no concelho da Batalha.

Fundada em 1991 por José Pinheiro Cerejo da Silva, a Vidros Cerejo opera "na moldagem e transformação de produtos de vidro", focando a sua atividade "no segmento de corte e duplagem, ocupando-se da fabricação de vidro simples, vidro isolante/duplo, vidro temperado e vidro laminado", lê-se no aviso da AdC.

Já a Batalhatempra, que "surgiu da ideia de José Cerejo" e começou a operar em 2007, "com mais quatro sócios com experiência no ramo (Paulo Nuno, João Peixe, Fernando Oliveira e José Gonçalves)", atua "na moldagem e transformação de produtos de vidro", focando a sua atividade na "prestação de serviços de têmpera e laminagem", oferecendo "vidro temperado, vidro laminado e espelhos".

Já há duas semanas, a Oxy Capital tinha notificado a AdC da aquisição da Vidraria Mortágua - Vidros e Espelhos, criada em 1996, no concelho de Mortágua, que se dedica ao fabrico de "soluções de vidros de acordo com os vários requisitos, tais como controlo solar, controlo acústico, laminados, laminados de segurança, vidro baixo emissivos, temperados, espelhos e espelhos de segurança com o nível de personalização desejado ao nível dos formatos, tamanhos e cores", garante a empresa.