Efacec “melhora a ética” dos trabalhadores com certificação remota

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Efacec concluiu no mês passado um processo de obtenção de uma certificação internacional que, devido a toda a conjuntura associada à covid-19, foi realizado "quase totalmente em modo remota".

Tratou-se da do certificado ISO/IEC: 27001:2013,que comprova o compromisso da Efacec em gerir a segurança da informação do desenvolvimento de produtos e a qualificação e gestão do ciclo de vida para os produtos de automação de sistemas de energia.

Leia Também Mais 45 milhões não tiraram Efacec da quase paralisação

"A certificação ISO 27001 permitirá o aumento da satisfação e confiança de parceiros e clientes bem como possibilitará o aumento da eficiência e eficácia das operações e, consequentemente, o reconhecimento internacional da empresa e a entrada em novos mercados que exijam esta certificação", explica a empresa, em comunicado.

Leia Também Efacec escala mais de dois milhões para digitalizar o futuro de média tensão

De acordo com a empresa em processo de reprivatização, o cumprimento desta certificação "garantirá a confidencialidade da informação, que deve ser sigilosamente utilizada pela Efacec e, simultaneamente, assegura a clientes, fornecedores e acionistas a integridade dos seus dados e sistemas".

Para Américo Guerreiro, gestor de segurança de informação da Efacec, "a segurança de informação é uma premissa fundamental na Efacec. Nesse sentido, e no âmbito do programa global de cibersegurança, esta certificação garante um nível extra de confiança aos nossos clientes e parceiros sobre a nossa forma de trabalhar e sobre a forma como tratamos e gerimos a informação".

Leia Também Efacec tem "bomba" judicial de 53 milhões no Brasil

Válida até dezembro de 2024, a implementação de um sistema de gestão de segurança da informação "beneficia a Efacec, tanto a nível da sua cultura corporativa, consciencializando os colaboradores para a importância da segurança da informação, como a nível externo, abrindo novas oportunidades de negócio com clientes que valorizam a segurança da informação", defende a empresa.

Leia Também Governo não aponta data para conclusão da reprivatização da Efacec

"A par, melhora a ética dos seus colaboradores, promove a importância da confidencialidade no local de trabalho, reforça a segurança da informação e elimina possíveis riscos de fraude ou perda de informação", conclui a empresa presidida por Ângelo Ramalho, considerando que "o reconhecimento internacional da certificação ISO 27001 demonstra, de forma clara, a validade da informação da Efacec e o seu compromisso real com a segurança".