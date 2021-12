Governo não aponta data para conclusão da reprivatização da Efacec

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O processo de reprivatização da Efacec "não tem data definida" para estar concluído, disse esta quarta-feira o ministro de Estado e das Finanças na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.Questionado pelos jornalistas, João Leão limitou-se a dizer que "o processo ainda está em curso e não há uma data definida para a sua conclusão", isto apesar de o Governo ter reiterado por diversas vezes que a reprivatização da empresa estaria fechada até final do ano."Não posso adiantar mais nada porque o processo está em curso", rematou.A bracarense DST é a única concorrente à compra da posição nacionalizada na Efacec depois de a Sodecia ter desistido da compra dos 71,73% do capital da Efacec detidos pelo Estado.