Negócio da indústria cresce 3,4% puxado pelas exportações

O índice de volume de negócios na área industrial registou um crescimento nominal de 3,4% em Janeiro de 2018, face ao mesmo mês do ano passado. Ainda assim, esta taxa é inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, e a evolução homóloga mais fraca desde Abril de 2017.



O destaque divulgado esta sexta-feira, 9 de Março, explica que o índice do mercado externo progrediu 5,9%, a um ritmo superior ao verificado no índice do mercado nacional (1,7%). E face a Dezembro, os dados do primeiro mês deste ano mostram um abrandamento em termos domésticos e uma aceleração do ritmo de crescimento para lá das fronteiras nacionais.