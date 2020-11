Mário Ferreira: acionistas empenhados "em atribuir o investimento necessário" à Media Capital

Leia Também Media Capital desafia ERC e nomeia nova administração com Mário Ferreira como "chairman"

O presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, disse hoje que os acionistas estão empenhados "em atribuir o investimento necessário" para que a dona da TVI "se desenvolva" e se "modernize".Mário Ferreira falava na primeira conferência de imprensa enquanto presidente da Media Capital, acompanhado dos restantes membros do Conselho de Administração, que decorreu em Lisboa.Questionado sobre a sua expectativa em relação à Media Capital para os próximos três meses, o gestor disse que "é muito positiva".Mário Ferreira destacou os "números que estão por trás" dessa expectativa positiva: "Se virmos a linha de convergência em que estamos em relação às audiências, é fácil responder (...), tendo percebido que na análise da última semana a diferença da TVI em relação à televisão líder está inferior a dois pontos (percentuais), o que quer dizer que estão num bom caminho".O gestor considerou que "a equipa está a fazer um bom trabalho, por isso o futuro na manutenção dessa linha que tem vindo a crescer desde junho está risonho".O grupo de investidores, "os administradores que aqui estão - e estão na qualidade de acionistas - estão empenhados em atribuir o investimento necessário e o acompanhamento necessário para que este grupo, com o potencial que tem, se desenvolva, se modernize, e que vá ao encontro do que os portugueses querem, que seja uma televisão e grupo de media de todos os portugueses", afirmou Mário Ferreira.Esta ideia foi reforçada pelo vice-presidente da Media Capital, Paulo Gaspar. "Com o anúncio de hoje deste Conselho de Administração, temos aqui uma excelente equipa de liderança na Media Capital para trabalhar não só os próximos três meses, mas os próximos três ou trinta anos, nós aqui todos envolvidos não no curto prazo, mas numa ótica de longo prazo", sublinhou Paulo Gaspar.