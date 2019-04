SIC sobe em março e reforça liderança nas audiências

O canal da Impresa fechou o primeiro trimestre a liderar as audiências, com um share de 18,8%, três décimas à frente da TVI.

Ricardo Ruella/Cofina

Depois de, em fevereiro, ter atingido a liderança nas audiências de televisão em Portugal pela primeira vez em 12 anos, a SIC conseguiu melhorar o resultado em março e afastar-se da TVI.



Se em fevereiro a diferença face à rival foi de apenas uma décima (SIC com 18,6% e TVI com 18,5%), no mês passado a distância alargou-se para mais de um ponto percentual. O canal da Impresa fechou março com um "share" de 19,1%, enquanto a TVI caiu para 18%.



Com dois meses seguidos a liderar, o resultado do primeiro trimestre também dá à SIC um resultado superior ao da TVI: 18,8% contra 18,5%, segundo os dados das audiências da GfK/CAEM divulgados esta segunda-feira, 1 de abril, pela Impresa.



A conquista da liderança nas audiências televisivas em Portugal deu à Impresa um forte impulso na bolsa portuguesa. As ações quase duplicam de valor este ano e registaram em março uma valorização de 15,38% no terceiro mês seguido em alta, que se segue a quatro meses consecutivos de perdas.



Em comunicado, a Impresa salienta que "o crescimento da SIC em março deveu-se à mais recente aposta no horário das 19h aos dias úteis e no prime time de domingo – "Quem Quer Namorar com o Agricultor?" – e à excelente performance da informação com o "Jornal da Noite" aos dias úteis.



A cotada acrescenta que o "Jornal da Noite" cresceu nas audiências e é o programa de informação mais visto em Portugal, algo que já não acontecia desde novembro de 2016.



A Impresa destaca ainda o contributo do "Programa da Cristina", que alcançou um "share" de 31,4%, o que possibilitou ao canal uma quota de 23,1% nas manhãs.