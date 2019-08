A Must agora também é digital

A partir desta quarta-feira, 28 de agosto, pode encontrar mais motivos de leitura no site do seu Negócios. Trata-se de revista mensal de lifestyle do Negócios, Must, que é publicada mensalmente com a edição impressa do seu jornal.





A Must dá agora um salto, passando a ser disponibilizada também em versão digital. Nesta revista pode encontrar as novas tendências da moda e do consumo, viagens, artes, prazeres, entrevistas e muito mais.