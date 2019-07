Portugal Ventures fecha semestre com 14 novas startups

A Portugal Ventures fechou o primeiro semestre com 14 investimentos realizados, que ascendem a nove milhões de euros (parte deles realizados em parceria com outros investidores) e abrangem áreas como engenharia e produção industrial, ciências da vida, digital e agricultura.

Depois da entrada na Agri Marketplace e na Advertio, anunciadas nos quatro primeiros meses do ano, em junho a capital de risco pública apostou em quatro startups da área do turismo – Oliófora, XLR8, Homeit e TripWix – em resultado da "Call Tourism", e acaba de juntar mais oito startups ao portefólio no âmbito da iniciativa "Call MVP", que até ao momento já recebeu 171 candidaturas.

De acordo com informação disponibilizada ao Negócios pela Portugal Ventures, estes últimos investimentos na Azitek, Beamian, CellmAbs, Chemitek, Fyde, Lovys, Noocity e TargTex somaram mais de cinco milhões de euros aplicados em parceria com a rede de Ignition Capital Network e internacionais, que complementaram as operações com 2,8 milhões euros em co-investimento.

"Estes novos investimentos representam a importância da Portugal Ventures na dinamização do mercado em conjunto com outros parceiros de co-investimento. (…) Terminar o semestre com este volume de investimento, é também a prova do esforço de toda a equipa e o culminar do trabalho que juntos temos vindo a desenvolver desde maio de 2018", resumiu Rita Marques, a engenheira eletrotécnica que nessa altura substituiu Celso Guedes de Carvalho no cargo de CEO.

Gerindo atualmente uma carteira de 200 milhões de euros, a capital de risco que desde 2012 já investiu 130 milhões em mais de uma centena de novas empresas sublinha, numa nota de imprensa, que integra agora no portefólio um conjunto de empresas que "aportam sinergias relevantes na troca de conhecimento e experiência, bem como oportunidades comerciais com as empresas que já têm em carteira".