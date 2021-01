Checkout.com é novo rei dos unicórnios europeus com avaliação de 15 mil milhões

A empresa de pagamentos online Checkout.com tornou-se o maior unicórnio no panorama tecnológico europeu, depois de ter angariado 450 milhões de dólares e subido a respetiva avaliação para 15 mil milhões de dólares.





Fundada em 2012, a empresa fez a primeira angariação em 2019 – 230 milhões de dólares que lhe conferiram uma avaliação de 2 mil milhões de dólares.





A mais recente avaliação é o triplo dos 5,5 mil milhões de dólares que a Checkout.com valia há cerca de sete meses, quando angariou 150 milhões de dólares. Agora, esta é a quarta fintech não cotada mais valiosa em todo o mundo.





A ronda de investimento foi liderada pela Tiger Global Management, que também já investiu na rival californiana Stripe, cujo valor de mercado está nos 36 mil milhões de dólares.





"Ninguém esperaria no início de 2020 que este ano tivesse sido assim", reconhece o CEO da Checkout.com, Guillaume Pousaz, em declarações à CNBC, ao mesmo tempo que reconhece que a emprea que gere deverá passar a cotar em bolsa, embora não se sinta pressionado pelos investidores para o fazer. A empresa conta com 1.000 colaboradores a nível global e espera contratar outros 700 este ano.





A plataforma da Checkout.com integra pagamentos eletrónicos, análise de dados e monitorização de fraude. Foi este o processador de pagamentos escolhido pela Pizza Hut, H&M e a Farfetch, a par de fintechs como a Coinbase, Klarna e Revolut.



Neste ranking não entram as empresas cotadas, já que os unicórnios são as companhias de capital fechado com uma avaliação acima de mil milhões de dólares.