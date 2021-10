Indico e Google aceleram mais seis startups portuguesas

O fundo português de capitais de risco Indico Capital Partners, liderado por Stephan Morais e Cristina Fonseca, anunciou esta quarta-feira as mais recentes aquisições à sua carteira. No total, são seis startups que, cada uma, vão receber 100 mil euros de investimento e participar num programa de aceleração, que conta com a parceria da Google.Das 117 empresas que, este ano, se candidataram ao programa, as selecionadas foram a Art Curator Grid, um "marketplace" de arte digital em NFTs; a Bam&Boo, de produtos de higiene e beleza sustentáveis; a Bildia, com software para a construção civil; a Gorodata, uma plataforma de inteligência artificial para compras por empresas; a Planless, de gestão de projetos; e a Spotlite, de monotorização de infrastruturas e vegetação.

"Com este programa de investimento e com a parceria com a Google pretende-se fomentar uma maior criação de startups e dar projeção às mais promissoras para que possam internacionalizar e usufruir de oportunidades de investimento maiores, nomeadamente o acesso a mais financiamento da Indico que pode atingir os 5 milhões de euros por empresa", indica Stephan Morais, em comunicado enviado às redações.



As 20 empresas investidas pelos fundos da Indico já angariaram conjuntamente de investidores mais de €687 milhões de euros desde 2019. No ano passado, o programa de aceleração da capital de risco portuguesa passou a contar com a parceria da Google. As empresas selecionadas passam a residir na sede da Indico recebendo apoio personalizado no que toca a estratégia, contratações, apresentações a clientes e apoio na angariação de mais capital.





Leia Também Conheça as 43 novas startups na carteira da Portugal Ventures

"A participação no programa de aceleração da Indico e da Google permite-nos obter as ferramentas necessárias para implementar a nossa visão. O apoio recebido tem-nos possibilitado o desenvolvimento simultâneo das competências necessárias à gestão da equipa, à criação de um produto de sucesso e ao desenvolvimento de um modelo de negócio sustentável. Ao mesmo tempo, esta iniciativa criou oportunidades inestimáveis de networking e ofereceu-nos uma muito apreciada orientação para o desenvolvimento da nossa solução, de forma a levá-la para o próximo nível", explicou Ricardo Cabral, co-fundador da Spotlite.