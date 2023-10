Franceses compram a única “estrela” tecnológica portuguesa do Financial Times

Fundada em 2016 por Pedro Martins e Hugo Cartaxeiro, ambos ex-colaboradores da Microsoft, a Singularity Digital Enterprise, que está sediada no Parque das Nações, em Lisboa, e que emprega actualmente mais de 60 pessoas, acaba de ser adquirida pela Devoteam, tecnológica francesa que conta com cerca de 10 mil trabalhadores, dos quais mais de 1.300 em Portugal.

"A Devoteam, consultora líder focada em estratégia digital, plataformas tecnológicas e cibersegurança, tem o prazer de anunciar a recente aquisição da Singularity Digital Enterprise, uma empresa especializada em dados e inteligência artificial com sede em Portugal", anuncia a multinacional gaulesa, esta quinta-feira, 12 de Outubro, em comunicado.

Classificando este "movimento estratégico" como "um passo significativo para os planos de expansão da Devoteam", afirma que a aquisição da Singularity "faz parte do esforço contínuo da Devoteam para reforçar a sua presença em áreas-chave da tecnologia nas principais regiões geográficas onde atua, fortalecendo a operação em Portugal", onde o grupo francês facturou 77 milhões de euros em 2022 e quer atingir os 100 milhões este ano.

A trabalhar com diversas tecnologias e parceiros estratégicos, como a Microsoft, "tal tem resultado num portefólio de mais de 200 projetos implementados nas maiores empresas portuguesas", realça a multinacional gaulesa.

Esta transação ocorre oito meses depois de a Singularity ter anunciado que iria investir um milhão de euros na criação do primeiro centro de competências em OpenAI em Portugal, e de surgir na edição deste ano do "ranking" do Financial Times das 1.000 empresas europeias de crescimento mais rápido.

A Singularity é única tecnológica com sede em Portugal presente no "ranking" do prestigiado jornal britânico, garantindo o 99.º lugar a nível europeu no mesmo setor. Na lista total, considerando os vários setores, desce para meio da tabela e fica na 499.ª posição.

"Esta aquisição acelera o nosso crescimento em Portugal, permitindo-nos consolidar as competências existentes e criando um centro de excelência robusto que impulsionará a inovação tecnológica na região", frisa Bruno Mota, managing diretor da Devoteam Portugal.

"A experiência da Singularity em dados complementa perfeitamente as nossas capacidades existentes. Esta aquisição não só nos permite reforçar a nossa equipa da área ‘Data-Driven’ em Portugal, como também nos proporciona uma vantagem competitiva significativa na entrega de soluções avançadas de IA, com destaque particular para Generative AI," destaca, por sua vez, Bruno Tavares, CTO da subsidiária portuguesa da Devoteam.

Já a equipa de gestão da empresa agora adquirida considera que "unir forças com a Devoteam é uma excelente oportunidade para a Singularity".

"O nosso espírito comum de empreendedorismo e a nossa visão para alavancar os dados e a IA para impulsionar um crescimento mais rápido dos negócios para os nossos clientes complementam-se perfeitamente, e estamos ansiosos para contribuir com a nossa experiência para os projetos ambiciosos da Devoteam", remata m os fundadores Pedro Martins e Hugo Cartaxeiro.