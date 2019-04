João Vasconcelos dá nome à primeira Zona Livre Tecnológica de Portugal

Zona Livre Tecnológica Espaço João Vasconcelos é o nome da primeira ZLT do país em homenagem ao ex-secretário de Estado da Indústria, que morreu há uma semana. Miguel Baltazar/Negócios

"É uma questão de justiça", afirmou a presidente da Câmara de Matosinhos, na cerimónia de lançamento do "WeShare by AYR", o primeiro projeto desta Zona Livre Tecnológica (ZLT), que decorreu esta terça-feira, 2 de abril, no CEiiA (Centro de Engenharia e Desenvolvimento do Produto), sediado naquele concelho.

Luísa Salgueiro referia-se ao nome escolhido para a primeira ZLT de Portugal - Zona Livre Tecnológica Espaço João Vasconcelos.

A presidente da autarquia matosinhense disse acreditar que "o João ficaria muito orgulhoso, porque tudo aquilo que está aqui a ser feito se deveu muito ao contributo dele".

Para a autarca, a homenagem "justa e simbólica" justifica-se porque o ex-secretário de Estado da Indústria e figura da Indústria 4.0 em Portugal "foi, desde o início, o rosto das start-ups e destes programas inovadores no país e fora dele".

"É uma forma simbólica de reconhecer o muito que ele fez nesta área", concluiu, antes da apresentação do "WeShare by AYR", o projeto-piloto do CEiiA e do município de Matosinhos que vai permitir a transação de emissões de carbono, poupadas com o uso de bicicletas partilhadas, por créditos.

João Vasconcelos morreu esta segunda-feira à noite, aos 43 anos, vítima de ataque cardíaco. Foi secretário de Estado da Indústria, entre 2015 e 2017.

O "homem das start-ups", o impulsionador da Web Summit em Lisboa, o rosto da indústria 4.0 em Portugal. Vasconcelos deixou marcas digitais profundas na economia nacional em menos de dois anos de passagem pelo Governo liderado por António Costa.