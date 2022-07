Lucros e receitas da Apple superam previsões e ações disparam em bolsa

A tecnológica liderada por Tim Cook (na foto) reportou esta noite as contas do seu terceiro trimestre fiscal, terminado a 25 de junho, com a empresa a revelar um crescimento face ao mesmo período de 2021 nas linhas de produto iPhone, mas a recuar no Mac e nos wearables, casa e acessórios (como os headphones sem fios AirPods).

O volume de negócios da Apple aumentou 1,87% face ao mesmo período do ano passado, para 83 mil milhões de dólares – um recorde para um trimestre terminado em junho. Os analistas esperavam uma faturação de 82,4 mil milhões de dólares.

O principal driver das receitas esteve no facto de as vendas do iPhone terem subido 2,8%, quando os analistas previam uma quebra de 2,5%.

Já os lucros ascenderam a 19,44 mil milhões de dólares, uma queda de 10,6% face aos 21,74 mil milhões registados um ano antes.

O lucro por ação da tecnológica da maçã caiu de 1,30 para 1,20 dólares, quando a expectativa do mercado apontava para 1,16 dólares.

O resultado líquido caiu menos do que o esperado, mas foi o pior resultado desde o trimestre terminado em setembro de 2020, antes do lançamento do iPhone para o 5G.

Uma vez que as receitas e os lucros ficaram acima do projetado, as ações da Apple estão a ganhar terreno em bolsa. Depois de fecharem a ganhar 0,36% na sessão do horário regular desta quinta-feira, seguem agora a somar mais de 3% no "after hours" de Nova Iorque.

A empresa não apresentou um "guidance" formal para o trimestre em curso.