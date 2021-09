Norte-americana Issuu instala-se em Braga e anda à procura de engenheiros

A Issuu, que garante ser a "a maior plataforma SaaS de publicações impressas e marketing de conteúdos do mundo", anunciou esta quarta-feira, 22 de setembro, a sua chegada física a Portugal, com a abertura de um escritório na cidade de Braga.

Localizado na Avenida Cidade do Porto, o escritório bracarense da Issuu "irá focar-se na contratação de engenheiros de software e gestores de produtos locais". Já "integrou quatro novos colaboradores a tempo inteiro" e pretende "contratar mais 20 até ao final de 2021", avança a empresa, em comunicado.

A Issuu conta com o seu escritório de Braga para "acelerar o crescimento" da multinacional, "aproveitando a engenharia de software e talentos de gestão de produtos em Braga", cidade que classifica como "um polo em expansão para a inovação tecnológica", com "a segunda maior taxa de estudantes do ensino superior em ciência e tecnologia" do país.

"No ano passado, a Issuu assistiu a um crescimento sem precedentes, uma vez que os conteúdos digitais estimulam a economia criadora", afirmou Joe Hyrkin, diretor executivo da Issuu.

"Braga é o local ideal para contratar talentos técnicos, especialmente devido aos esforços do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Rio, na última década, na construção de um ecossistema de startups e criação de relacionamentos entre as empresas, o governo local e a Universidade do Minho, orientada para a inovação", realçou o gestor da empresa norte-americana.

Hyrkin adiantou que "esta nova equipa irá colaborar estreitamente com os nossos escritórios de Copenhaga e Berlim, à medida que continuamos a desenvolver a Issuu como um destino único e sustentável para os criadores publicarem e partilharem conteúdos online. Estamos entusiasmados por abrir este novo escritório e esperamos tornar-nos parte da comunidade tecnológica local", rematou o diretor executivo da Issuu.

"Fiquei entusiasmado quando ouvi que a Issuu estava a chegar a Braga. Em círculos profissionais e académicos, a transferência de PDF deu lugar a hiperligações na Issuu, e eu já me deparei com a empresa muitas vezes", reagiu o autarca Ricardo Rio.

"Os nossos investimentos na Startup Braga e na Invest Braga estão a fazer crescer rapidamente o nosso ecossistema de tecnologia e startups, e estamos entusiasmados por dar as boas-vindas a uma empresa inovadora como a Issuu", concluiu Rio.

Fundada em 2006, com sede em Palo Alto, Califórnia, e escritórios em Copenhaga, Berlim e, agora, em Braga, a Issuu garante que conta com "mais de 30 milhões de publicações alojadas e mais de quatro mil milhões de visualizações mensais de páginas".