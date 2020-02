Novabase dispara quase 19% após lucros recorde

As ações da tecnológica atingiram o valor mais alto desde novembro de 2017, depois do anúncio de que os lucros aumentaram mais de quatro vezes em 2019.

As ações da Novabase estão a registar uma forte subida na bolsa de Lisboa esta sexta-feira, em reação aos lucros recorde apresentados ontem pela empresa.

Os títulos da companhia liderada por João Nuno Bento avançam 16,91% para 3,25 euros, depois de terem chegado a disparar um máximo de 18,71% para 3,30 euros, o valor mais alto desde novembro de 2017.

Em pouco mais de duas horas de negociação já trocaram de mãos quase 53 mil ações da Novabase, muito acima da média diária dos últimos seis meses, que não vai além das 13.500.

Esta evolução acontece depois de a empresa ter revelado ontem que fechou o ano de 2019 com lucros 20,4 milhões de euros, o valor mais alto alguma vez alcançado pela tecnológica, e que traduz um aumento de 330,7% face a 2018.

Segundo a Novabase, o resultado líquido foi beneficiado pela mais-valia conseguida com a venda do negócio GTE (Governo, Transportes e Energia) aos franceses da Vinci, por 36 milhões de euros.





Numa outra nota enviada ao regulador dos mercados, a tecnológica revelou que vai propor o pagamento de uma remuneração acionista de 85 cêntimos relativa ao exercício financeiro do ano passado que, segundo o CEO João Nuno Bento, permitirá à companhia cumprir o "compromisso" assumido em 25 de julho de 2019 quando divulgou uma atualização do plano estratégico da cotada que passa por assegurar o pagamento de um total de 1,5 euros por ação ao longo do período compreendido entre 2019 e 2023.