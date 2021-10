Portuense Replai da Sonae IM capta mais quatro milhões e está a contratar

Apresenta-se como a primeira plataforma mundial de "insights" criativos baseados em vídeo. Combinando a tecnologia de visão computacional com inteligência artificial, por exemplo, capta pequenos vídeos em torneios de videojogos, prometendo revolucionar o mercado das competições de jogos eletrónicos ("e-sports").

Fundada no Porto por João Costa e Francisco Pacheco, há apenas cerca de dois anos, e com escritórios também em Londres e São Francisco,a Replai levantou já cerca de seis milhões de dólares (5,2 milhões de euros) em duas rondas de investimento "seed" no espaço de pouco mais de um ano.

Leia Também Qual o legado da pandemia? Sociedade tecnológica da Sonae aponta 21 tendências para 2021

Depois de ter captado os primeiros 1,3 milhões de dólares (1,1 milhões de euros) em junho do ano passado, a Replai acaba de angariar mais 4,7 milhões de dólares (aproximadamente 4,1 milhões de euros), numa ronda de financiamento que foi liderada pela Hoxton e contou também com a participação da Sonae IM, Lux Capital, Sequoia e Accel, que se juntam a investidores existentes.

Leia Também Sonae IM vende israelita CB4 à gigante norte-americana Gap

"A empresa usará o capital angariado para expandir o seu portefólio de produtos e aumentar a sua equipa", tendo neste momento "20 vagas disponíveis para as equipas de desenvolvimento tecnológico, vendas e marketing", avança a Replai, em comunicado enviado às redações, esta quarta-feira, 13 de outubro.

A Replai destaca que entre os participantes nesta última ronda de investimento "estão investidores de renome e empreendedores experientes que impulsionaram e construíram algumas das empresas tecnológicas mais conhecidas do mundo, como o WhatsApp, Unbabel, Anchorage e a Jellysmack".

Leia Também Sonae IM investiu em cinco anos 200 milhões em mais de 40 tecnológicas

"Estamos extremamente satisfeitos com a resposta dos clientes à nossa solução e com a confiança dos investidores na nossa equipa e visão. Estamos entusiasmados por acelerar a vantagem de que já dispomos por sermos os primeiros e por expandir a nossa presença a nível mundial como o pioneiro da categoria de visão computacional personalizada e inteligência artificial para vídeo", afirma João Costa, cofundador e CEO da Replai.

Já Benjamin Junior, investment manager da Sonae IM, considera que "a Replai está a abrir caminho para a fase que se segue na tecnologia de ‘video intelligence’ baseada em inteligência artificial", esperando "um crescimento acentuado, impulsionado pela solução sem precedentes da Replai e pelos seus clientes que são líderes de setor", realça.

"Está claro que a equipa se destaca na resolução de problemas antigos relacionados com os dados de ‘engagement’ e de retorno no investimento do vídeo e o atual momento criou uma enorme oportunidade de mercado que acreditamos que a Replai poderá liderar com sucesso", remata o investment manager do braço de investimento tecnológico da Sonae.

Para Hussein Kanji, sócio da Hoxton Ventures, empresa de capital de risco focada "apenas em startups que são pioneiras em novas categorias inovadoras", a Replai "veio mudar a indústria com a sua plataforma de ‘video intelligence’ baseada em inteligência artificial", considerando que a empresa tem "uma excelente equipa, uma tecnologia disruptiva e uma visão global para escalar até se tornarem o próximo ‘decacórnio’" (estatuto de empresas avaliadas em 10 mil milhões de dólares, o que equivale a cerca de 8,7 mil milhões de euros).

"Estamos ansiosos por ajudar o João e o Francisco a escalar a empresa e a solidificar a sua liderança pioneira", atira Kanji.

A Replai, que disponibiliza tecnologia de visão computacional personalizada e inteligência artificial a qualquer empresa que use vídeo online, afiança que, "em menos de dois anos, já geriu mais de 2,5 mil milhões de dólares [2,2 mil milhões de euros] aplicados em vídeo através da sua plataforma e é parceira de algumas das maiores marcas globais e empresas de aplicações móveis".

"O mercado de conteúdo de vídeo digital tem potencial para crescer até 327,19 mil milhões de dólares (283,4 mil milhões de euros) entre 2021 e 2025, e o vídeo é fundamental para as equipas de marketing, vendas e comunicação dos mais diversos setores", conclui a Replai.