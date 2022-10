Depois de ter decidido desistir da compra do Twitter, encontrando-se atualmente numa disputa legal com a rede social, Elon Musk fez "marcha-atrás".O CEO da Tesla propõe agora comprar o Twitter pelo preço original acordado de 54,20 dólares por ação, segundo um documento entregue no regulador dos mercados nos EUA, a SEC.A notícia tinha sido avançada pela Bloomberg, citando fontes próximas do tema que referiam que a proposta constava de uma carta enviada por Musk à administração da rede social.Este preço significa que a aquisição será feita por 44 mil milhões de dólares.Após a notícia, as ações do Twitter dispararam e sobem agora 12,67%, para os 47,93 dólares, um valor, ainda assim, muito inferior ao preço ao oferecido por Musk. Entretanto, a negociação dos títulos foi suspensa a aguardar comunicação oficial da proposta.Agora, sabe-se que a proposta segue o acordo alcançado em abril mas está dependente de que o tribunal do Delaware onde o litígio entre Twitter e Musk decorre suspenda quaisquer actos judiciais, nomeadamente os depoimentos, sendo que Musk deveria depor na quinta-feira, 6 de outubro.Após a confirmação oficial da proposta, as ações voltaram a negociar e fecharam a escalar 22,24%, para os 52,00 dólares.(Notícia atualizada às 21:05 com a confirmação oficial e a cotação de fecho das ações do Twitter)