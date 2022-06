Sonae entra em investimento de 25 milhões na espanhola Sales Layer

Após ter investido, na última meia dúzia de anos, mais de 250 milhões de euros em mais de 50 investimentos diretos, incluindo participações em empresas à escala global, como a Arctic Wolf, a Outsystems, a Feedzai e a Ometria, a agora Bright Pixel Capital (ex-Sonae IM) anunciou recentemente que "pretende investir mais de 300 milhões de euros nos próximos anos".

Esta terça-feira, 22 de junho, o braço de investimento tecnológico do grupo Sonae revela que participou na ronda de investimento série B de 25 milhões de dólares (23,7 milhões de euros) da Sales Layer, "plataforma líder" em gestão de informação de produto (PIM – Product Information Management), que foi liderada pela PeakSpan Capital.

A empresa espanhola integra o portefólio do investidor português desde 2020, quando este liderou a ronda série A.

"O investimento permitirá acelerar o rápido crescimento global da Sales Layer, tanto ao nível da equipa, com a contratação para todas as funções, como da expansão das operações internacionais. A par da evolução do seu plano de desenvolvimento de produto, a empresa continuará a chegar a novos clientes e a aumentar a sua presença nos mercados do Reino Unido e dos Estados Unidos",explica a empresa, em comunicado.

"Com um crescimento anual de 100% desde 2017, a Sales Layer irá utilizar este investimento para solidificar a sua posição como solução número um de PIM no espaço empresarial (B2B)", acrescenta.