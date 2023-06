Lince e Shilling carregam Cargofive com 1,8 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há meia dúzia de anos, quando desenvolviam uma solução online para conectar carregadores e transitários marítimos, um conjunto de jovens empreendedores liderados por Sebastian Cazajus sinalizaram que mais de 95% dos agentes de carga geriam os seus processos operacionais e comerciais manualmente, usando folhas de Excel, ligações telefónicas e uma quantidade enorme de e-mails.

Vai daí, em março de 2018 fundaram a Cargofive, que desenvolveu um "software que pretende revolucionar a indústria do transporte marítimo".

Através deste software, os transitários marítimos - entidade responsável pelo transporte de carga desde o fornecedor até ao cliente – "conseguem comparar preços e vender capacidades de contentores em tempo real, de forma transparente e 100% online", garante a Cargofive, que acaba de anunciar que captou 1,8 milhões de euros numa ronda de investimento "seed".

A ronda foi liderada pela Lince Capital e a Shilling Capital Partners, duas sociedades de capital de risco portuguesas, tendo contado também com a participação de investidores individuais e fundos da União Europeia (PRR) como parte do projeto Nexus.

"Este investimento irá permitir à Cargofive melhorar o seu produto e expandir as suas operações na Europa. Para tal, a empresa prevê duplicar a equipa durante este ano, apostando principalmente em reforçar as áreas de vendas e marketing", avança a empresa, em comunicado.





A equipa da Cargofive é atualmente constituída por 38 pessoas.

A proposta de valor da empresa "baseia-se na otimização do processo de estabelecimento de preços por parte dos transitários, reduzindo custos e ineficiências", garantindo que "já trabalhou com cerca de 100 clientes em mais de 10 países", incluindo "líderes da indústria como a Romeu & Cia - parte do grupo logístico Grupo Romeu - e a IContainers (Agility)".

"O transporte marítimo de mercadorias é atualmente responsável por cerca de 90% do volume total de circulação de mercadorias em todo o mundo", começa por salientar Vasco Pereira Coutinho, CEO da Lince Capital.

"No entanto, o setor ainda opera de forma muito tradicional e ineficiente, por isso a digitalização desta indústria é essencial para a economia global, e a Cargofive está muito bem posicionada para beneficiar deste movimento", afiança.

"Este financiamento permitir-nos-á continuar a inovar e melhorar o nosso produto, investir mais em marketing e vendas, duplicar o tamanho da nossa equipa e expandir as nossas operações na Europa e além", realça Sebastian Cazajus.