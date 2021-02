Startup de Braga encaixa um milhão para exportar inteligência artificial

A bracarense Automaise acaba de fechar uma ronda de financiamento "seed" no valor de um milhão de euros, liderada pela HCapital e com a participação também da Bright Pixel e Armilar Venture Partners, que já faziam parte da estrutura de investidores.

Fundada no final de 2017 por Carlos Oliveira, ex-secretário de Estado do Empreendedorismo no governo de Passos Coelho, e por Ernesto Pedrosa, que trabalhou em empresas como a Microsoft, a jovem empresa desenvolveu uma plataforma "low-code" para a automação de processos em setores como a banca e seguros, retalho, telecomunicações, transporte e logística.

Altice, CTT, Leroy Merlin, Continente Online e Caravela Seguros são alguns dos clientes desta plataforma de inteligência artificial, baseada na "cloud". Validada a tecnologia no mercado nacional, a startup nortenha, que já emprega 14 pessoas, vai usar este dinheiro para expandir a equipa de vendas e marketing e apostar nos mercados europeu e norte-americano.

"Por um lado, vai dar-nos mais força e permitir contratar recursos de vendas para acelerarmos o crescimento de métricas chave e, com isso, fazermos crescer também as nossas equipas de engenharia e ‘data science’. Por outro, vemos a confiança de investidores atuais a ser reforçada e juntamos ao ‘board’ novos investidores que validam o valor da nossa solução e acreditam no seu potencial", resume o CEO, Ernesto Pedrosa.



Ernesto Pedrosa, CEO e cofundador da Automaise. DR

O investimento da HCapital foi realizado através do fundo New Ideas, dedicado a empresas inovadoras nas áreas de dados e conectividade, energia, cidades inteligentes e otimização de processos industriais e empresariais. O administrador, Rui Dias Alves, confia no "potencial de crescimento impressionante" da Automaise, que pode beneficiar da aceleração da digitalização que se está a verificar em vários setores".

Assinalando o "notável" progresso da plataforma no último ano e meio, desde que a Armilar Venture Partners fez o primeiro investimento, Pedro Ribeiro Santos, valoriza os diferentes usos que "validam o valor que a Automaise pode criar para as empresas, permitindo-lhes construir e gerir as suas automatizações sem necessidade de programar ou ser proficiente em tecnologias como ‘machine learning’".

A Automaise permite às empresas construir e gerir as suas automatizações sem necessidade de programar ou ser proficiente em tecnologias como "machine learning" Pedro Ribeiro Santos, partner da Armilar

Além da plataforma "self-service" (Automaise Studio), que é a ferramenta rápida para construir soluções de inteligência artificial, a startup instalada no edifício GNRation vai exportar outras três: a Smart Voice & Chat, que permite automatizar interações conversacionais de voz ou texto com clientes; a Smart Inbox, que automatiza o tratamento de tráfego como o de caixas de e-mail e case tickets; e a Smart Decision, direcionada para decisões de negócio, utilizando dados históricos.





"A Automaise destaca-se pelo potencial da sua solução e pelo crescimento dos mercados em que tem atuado, pelo que é essencial reforçar a sua estratégia de expansão internacional e consolidar a sua posição. Este é um objetivo para o qual queremos contribuir ativamente e que nos motivou a reforçar o investimento e a confiança na equipa", acrescenta Benjamin Júnior, membro do board da Bright Pixel, citado também num comunicado divulgado esta segunda-feira, 8 de fevereiro.