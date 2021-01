Tecnológica do Porto contrata 57 pessoas em tempos de pandemia

A crise pandémica não travou o crescimento da tecnológica Arquiconsult - tinha 203 trabalhadores à entrada de 2020, ano em que contratou 57 pessoas, tendo arrancado 2021 com a admissão de 16 novos elementos para os seus quadros.

"Iniciámos o ano com a contratação de novos colaboradores que serão distribuídos por diversas equipas técnicas, fruto tanto do crescimento que temos tido, como pelos projetos adjudicados", afirma Patrícia Maia, diretora de projetos internacionais e talent manager desta tecnológica, em comunicado.

"A empresa começa assim o novo ano com um total de 260 elementos e pretende continuar a crescer a bom ritmo", promete a tecnológica, com sede no Porto e escritórios em Lisboa, Vila Real, Barcelona, Madrid, Salamanca e Luanda.

Um volume de contratações que tem como objetivo "aumentar o número de elementos nas diversas equipas e conseguir responder às necessidades do mercado, tanto nacional como internacional".

A Arquiconsult fechou o último exercício com uma faturação de 14,2 milhões de euros, mais 11,8% do que no ano anterior, com os mercados externos a gerarem a maioria das vendas, tendo ganho a adjudicação de "mais de 50 novos projetos em clientes", garante esta empresa de consultoria especializada na implementação de sistemas de informação de gestão, colaboração, "business intelligence, "azure" e outras "cloud solutions".

Entretanto, numa altura em que o teletrabalho é a regra e as equipas estão inevitavelmente afastadas, o "on boarding" teve que sofrer alguns ajustes na Arquiconsult.

"Foi necessário abdicar de algumas práticas, como dinâmicas de grupo e entrevistas presenciais. Atualmente fazemos o recrutamento remotamente, pedimos sempre a câmara ativa e reformulamos a forma de confirmar as competências. Na maioria das vezes, há mais que uma entrevista com o candidato e com interlocutores diferentes da parte da Arquiconsult", explica Patrícia Maia.

Para esta gestora da Arquiconsult, um dos maiores desafios das equipas foi o de conseguirem transmitir, à distância, a cultura e a filosofia da empresa. Para o efeito, criou diversas dinâmicas e algumas iniciativas.

"A informação e a disponibilidade são essenciais para criar canais ativos de comunicação entre administração e colaboradores, pois isso gera envolvimento de todos na organização. Fomentar momentos de partilha, formação e reuniões de equipa, são pontos-chave nesta fase", começa por observar.

Por exemplo, conta, "a partilha da entrada de novos projetos com toda a empresa é uma ação que mobiliza a empresa, pois todos têm a perceção do nosso crescimento e isso é fruto do trabalho de equipa".

Outro exemplo, relata, "é a criação de ‘newsletters’ regulares onde partilhamos os feitos das equipas, sejam estes novos clientes, atividades lúdicas, ações de responsabilidade social, novas ações de formação ou outras".