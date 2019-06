No mês passado, a administração Trump decidiu colocar a Huawei na lista negra do Departamento do Comércio, que obriga as empresas norte-americanas a obter uma licença especial para que possam comercializar produtos com a tecnológica chinesa. A ordem do governo norte-americano não implica, contudo, a proibição do contacto entre empresas. Aliás, poucos dias depois desta decisão o governo de Trump recuou e concedeu às empresas do país um período de três meses para continuarem a negociar com a Huawei, adiando a entrada da empresa chinesa na lista negra. Isto para que as empresas pudesse "desenvolver os padrões para o 5G", argumentou então o Departamento do Comércio.Este período de adaptação, que se prolonga até agosto, mantém-se, garantem as autoridades norte-americanas à Reuters. Mas as empresas do país procuram evitar problemas com o governo e, por isso, estão a limitar algumas formas de interação direta com a Huawei.A Intel e a Qualcomm admitem apenas que deram instruções aos trabalhadores, mas não fazem mais comentários sobre o assunto. Já a InterDigital afirma que forneceu orientações aos engenheiros para assegurar que a empresa cumpre com as regulações dos Estados Unidos, enquanto a LG Uplus admite que está "voluntariamente a abster-se de interagir com os trabalhadores da Huawei, para lá de reuniões para a instalação de equipamento de rede ou questões de manutenção". A empresa sul-coreana ressalva, ainda assim, que não há uma política formal dentro da empresa para limitar conversas com a Huawei.Já a Huawei não fez quaisquer comentários sobre este assunto.Este conflito entre as duas maiores economias do mundo, admitem ainda os especialistas do setor e algumas das empresas envolvidas, poderá atrasar o desenvolvimento do 5G. "Isto poderá levar toda a gente para os seus próprios cantos e precisamos de cooperação para conseguir o 5G. Devia ser um mercado global", afirmou um representante de uma empresa europeia que implementou regras contra a interação com a Huawei e que preferiu manter o anonimato.