Musk arrecada 6,9 mil milhões com venda de ações da Tesla

Leia Também Musk diz que compra do Twitter pode avançar se empresa divulgar mais detalhes sobre “bots”

Yes.



In the (hopefully unlikely) event that Twitter forces this deal to close *and* some equity partners don’t come through, it is important to avoid an emergency sale of Tesla stock. Leia Também Twitter rejeita acusações de Musk de que foi enganado August 10, 2022

O CEO da Tesla, Elon Musk, vendeu 6,9 mil milhões de dólares (6,75 mil milhões de euros) em ações da Tesla para, no caso de não conseguir vencer o processo com o Twitter, poder assim usar essa quantia para financiar uma potencial compra da rede social.Foram vendidas 7.924,107 ações por 869,09 dólares cada uma. Foi num tweet que indicava que o homem mais rico do mundo tinha vendido quase 7 mil milhões de dólares em ações em três dias - cinco, oito e nove de agosto, - que Musk revelou as razões.Em resposta a um utilizador da rede social, o CEO da Tesla disse que já não ia vender mais ações e que o tinha feito no, espera Musk, "pouco provável caso de o Twitter forçar o fecho do negócio e alguns parceiros acionistas não acompanharem, é importante para evitar uma venda de emergência das ações da Tesla".Adicionalmente, questionado por outro utilizador se caso a compra do Twitter não avançasse o CEO da Tesla iria proceder à recompra das ações da empresa, Musk respondeu com um simples "sim".O chefe executivo da Tesla está envolvido num processo em tribunal com o Twitter, depois de ter recuado na intenção de comprar a rede social por 44 mil milhões de dólares (43 mil milhões de euros). Em causa está o facto de a plataforma não ter divulgado informação sobre quantas contas falsas existem.Desde que as conversações foram iniciadas entre as duas partes Musk já tinha realizado uma venda de ações em grande quantidade. Em abril deste ano, o CEO da Tesla abdicou de 9,6 milhões de ações, conseguindo assim 8,5 mil milhões de dólares na altura e adiantou que "não estão planeadas mais vendas de ações da Tesla depois de hoje", mas o processo em tribunal parece ter obrigado o empresário norte-americano a repensar os planos.