Apagão do Facebook provocado por problemas internos de configuração. Mercados reagem em queda

Essa mudança no tráfego de rede teve um efeito cascata na forma como os centros se comunicam, interrompendo os serviços."

Os nossos serviços estão novamente a funcionar e estamos a trabalhar ativamente para que fiquem totalmente operacionais.

Após se ter suspeitado de um ataque informático, o Facebook esclareceu que essa hipótese não estava em cima da mesa. "Queremos deixar claro, neste momento, que acreditamos que a raiz desta interrupção tenha sido um erro numa alteração de configuração.Também não temos evidências de que os dados do utilizadores tenham ficado comprometidos devido a este tempo de inatividade."O apagão surge no seguimento de um período conturbado para o Facebook, novamente sob fortes críticas depois de uma ex-funcionária ter vindo denunciar que o grupo de Zuckerberg preferia priveligiar os lucros em vez da segurança dos utilizadores. Também na semana passada o Facebook viu-se obrigado a deixar cair as intenções de avançar com um Instagram para crianças.A interrepução dos serviços foi um culminar de azares que provocou um trambolhão das ações da empresa em bolsa (caiu 4,9%, que se somam a uma queda de cerca de 15% registada desde meados de setembro), que contagiou as outras tecnológicas e acabou por fazer Wall Street encerrar a negociação de segunda-feira no vermelho. Até a riqueza pessoal do fundador acabou por ser afetada, com Zuckerberg a perder em património o equivalente a seis mil milhões de dólares e a descer um degrau na lista dos mais ricos do mundo.