Ana Figueiredo nega planos para vender Meo. Sindicatos não ficam convencidos

que suspeita de uma viciação do processo decisório do grupo e que tem Armando Pereira - co-fundador da Altice - como principal suspeito, foi também um dos temas abordados durante o encontro com os sindicatos.



A CEO da Altice Portugal, Ana Figueiredo, garantiu, segundo os sindicatos, que não há planos para vender a operadora e classificou como rumores as notícias que dão conta da hipótese.Admitiu, contudo, a existência de "um levantamento de quanto vale a empresa no mercado", revelou Eduardo Colaço, secretário nacional e coordenador do setor das telecomunicações doSINDETELCO), ao Negócios.Mas, apesar da garantia de Ana Figueiredo, dada na reunião que decorreu esta manhã, tal como avançou o Negócios ontem , os sindicatos mantêm-se receosos quanto ao futuro da empresa."Não nos tranquiliza porque já no passado vimos isto. A Altice não nos tranquiliza porque é normal dizerem uma coisa e fazerem outra", acrescenta o responsável pelo SINDETELCO, dando como exemplo o despedimento coletivo que a operadora levou a cabo em 2021. "Cerca de um mês antes tinham dito não era verdade e que se tratavam de rumores", salienta.Também o Sindicato dos Trabalhadores do grupo Altice (STPT) assume estar de pé atrás. "Deu impressão que não está para venda. Gostaríamos de acreditar, mas não temos certeza", afirmou Eduardo Mendonça, dirigente do sindicato, ao Negócios.Os sindicatos questionaram a CEO da Altice Portugal sobre a hipótese de Patrick Drahi, fundador e acionista maioritário do grupo de telecomunicações, ter uma reunião com os sindicatos portugueses, à semelhança do que aconteceu em França. Algo que, garantiram ao Negócios, traria uma maior "tranquilidade"."Disse-nos que ele [Drahi] está a equacionar a possibilidade, mas não é certo", refere Eduardo Colaço, reforçando que seria algo importante. "Queríamos ouvir do próprio acionista a garantia".A Operação Picoas,Questionada sobre detalhes relativos à investigação, Ana Figueiredo terá garantido que a empresa está a fazer tudo para minimizar o impacto nos trabalhadores, remetendo mais desenvolvimentos para o final da auditoria interna que a operadora está a levar a cabo, que deverá estar concluída até ao final deste ano.As incertezas quanto ao futuro da Altice instalaram-se a 13 de julho, quando foi conhecida uma investigação ao grupo, que resultou em vários detidos e levou à suspensão de altos cargos nas diferentes unidades de negócios, desde Portugal aos Estados Unidos.