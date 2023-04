Dona da Meo também vai prolongar uso gratuito do 5G até 30 de setembro

À semelhança da Vodafone e da Nos, a Altice Portugal vai manter o uso do 5G gratuito até 30 de setembro.



"Até 30 de setembro de 2023, todos os clientes Meo podem usufruir gratuitamente de internet móvel 5G à velocidade máxima", refere a operadora de telecomunicações ao Negócios.





Desde que foram atribuídas as licenças 5G, no final de 2021, os operadores têm levado a cabo esforços para disponibilizar a rede, mas ainda sem qualquer custo para os clientes. O prazo tem vindo a ser adiado sucessivamente nos últimos meses, sendo que o último terminou na passada sexta-feira.



Segundo os dados divulgados pela Anacom em fevereiro, o número de estações de base 5G instaladas em Portugal aumentou 35% no 4.º trimestre do último ano. No total, são 5.842 as estações, estando distribuídas por 302 concelhos (98% dos concelhos no país) e por 1526 freguesias (49% das freguesias).





"A Nos é o operador que, tomando como referência o final do 4.º trimestre, tem instalado um maior número de estações de base 5G, num total de 2.985 estações (51%), seguindo-se a Vodafone com 1.803 estações (31%) e a MEO com 1.054 estações (18%)", destaca o regulador das comunicações.

"Continuamos empenhados no 'rollout' desta rede móvel, que atualmente apresenta uma taxa de cobertura da população portuguesa com 5G da MEO de 90%, sendo, por concelho, o operador que apresenta estações base 5G num maior número de municípios – 285", afirma a operadora na mesma nota.A empresa liderada por Ana Figueiredo (na foto) diz ainda que "nos próximos anos, o 5G vai continuar a ser uma das grandes apostas da Altice Portugal com o desenvolvimento de projetos e soluções que seja uma mais-valia para a vida dos cidadãos e das empresas".