Fábrica da Sumol+Compal em Almeirim é a primeira com 5G em Portugal

A fábrica da Sumol+Compal em Almeirim é a primeira do país a contar com conetividade 5G. Numa parceria com a operadora Nos, a fábrica de Almeirim quer ser pioneira no uso de soluções de realidade aumentada (RA) aplicada à indústria, aceleradas pela quinta geração de redes móveis.Desde março deste ano que as instalações da empresa em Almeirim estão cobertas com rede móvel 5G. Com uma maior velocidade de ligação, o 5G está a ser utilizado em Almeirim no chão de fábrica, auxiliando os trabalhadores a desempenhar tarefas de manutenção preventiva com recurso a realidade aumentada ou ainda a ter assistência remota para casos de reparação de equipamentos.E, segundo afirmou Duarte Pinto, da Sumol+Compal, em declarações feitas na visita à primeira fábrica 5G, esta quarta-feira, trata-se de "um novo ciclo na unidade industrial". "Sabemos que esta tecnologia pode ajudar muito e 5G vem definitivamente mudar as regras do jogo", garante.Duarte Pinto garante que a celebração da parceria com a operadora de telecomunicações poderá não ficar por aqui, abrindo a porta à introdução de 5G "nas restantes fábricas, com o tempo". Este responsável da Sumol+Compal frisa que "este tipo de aplicações que o 5G permite fazer será o caminho para a indústria portuguesa chegar à indústria 4.0". Este conceito é um dos grandes objetivos da indústria, recorrendo a ferramentas tecnológicas e à digitalização para ganhos de eficiência.Já Jaime Alves Cardoso, administrador da Sumol+Compal, defende que, além dos ganhos de produtividade e eficiência na fábrica, o recurso ao 5G é uma forma de "massificar a competitividade de forma completamente diferente à que estamos habituados". E o administrador não fecha a porta ao uso desta quinta geração de redes móveis noutras áreas além da fábrica. Um dos exemplos dados está ligado à "cadeia de logística", onde o 5G permitiria "gerir de forma mais dinâmica e equilibrada" toda a cadeia.Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da Nos, afirma que, através desta parceria com a empresa de bebidas e produtos alimentares, a operadora dá um exemplo concreto do mundo de possibilidades na indústria trazido pelo 5G. "Não é uma promessa do 5G, é a realidade do 5G", sublinha, destacando todo o trabalho desenvolvido com a Sumol+Compal desde o início de março.Ambas as soluções à disposição dos técnicos de manutenção da empresa portuguesa conjugam smart Glasses e um smartphone 5G no apoio à sua atividade. A solução Nos Augmented Worker disponibiliza aos técnicos manuais de procedimento guias interativos em realidade aumentada, enquanto a solução Nos Remote Support oferece suporte remoto de especialistas através de vídeo, com anotações de realidade aumentada em tempo real.Neste momento, a Nos já fez chegar 5G a diversos locais, nomeadamente ao Porto de Leixões, onde drones com este tipo de ligação vão auxiliar nas manobras, ou à Escola João Gonçalves Zarco, também em Matosinhos, onde o 5G está a ter aplicação ao mundo do ensino.