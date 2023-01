Vodafone sobe preços até 7,8% a partir de 1 de março

A Vodafone vai subir o preço dos serviços de telecomunicações prestados aos seus clientes a partir de 1 de março de 2023. A informação foi comunicada esta terça-feira pela operadora liderada por Mário Vaz (na foto), numa nota publicada no site.O valor poderá ir até um "máximo de 7,8% no valor global da fatura, conforme os serviços subscritos e de acordo com os termos e condições previstos no respetivo contrato", detalha a empresa, remetendo mais detalhes sobre os novos preços a partir de 30 janeiro.

A atualização foi calculada com referência à taxa de inflação, baseada no Índice de Preços no Consumidor referente ao ano 2022 e publicado em cada ano pelo Instituto Nacional de Estatística, tal como já era esperado. tendo a Altice, que detém a Meo , sido a primeira a sinalizar que os preços iriam subir. Também neste caso a atualização dos preços será atualizada em 7,8%, tal como está a operadora a comunicar aos clientes. Contudo, será feita já a partir de fevereiro.Também a Nos vai atualizar o preço dos serviços de acordo com a taxa de inflação anual, tal como comunicou numa nota publicada na sua página oficial. "