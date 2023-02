Há dois nomes na corrida pela rede fixa da Vodafone Espanha

O fundo de investimento australiano Macquarie Group e a francesa Ardian preparam-se para, separadamente, entrar na corrida pela infraestrutura de rede fixa da Vodafone Espanha, avaliada pelo mercado em quatro mil milhões de euros. A operação à venda incluí 10,5 milhões de unidades, das quais sete milhões em cabos de rede e 3,5 milhões em fibra ótica.

A notícia está a ser avançada pelo elEconomista , que detalha que a coordenação de futuras operações relacionadas com os ativos da rede fixa foi atribuída pela operadora de telecomunicações britânica ao banco norte-americano Evercore.O fundo de investimento australiano Macquarie Group e a francesa Ardian preparam-se para, separadamente, entrar na corrida pela infraestrutura de rede fixa da Vodafone Espanha, avaliada pelo mercado em quatro mil milhões de euros. A operação à venda incluí 10,5 milhões de unidades, das quais sete milhões em cabos de rede e 3,5 milhões em fibra ótica.



A materializar-se, este seria um reforço do investimento do Macquarie e da Ardian no mercado espanhol das telecomunicações, após as várias aquisições levadas a cabo por ambos nos últimos meses. O Macquarie Capital é o principal acionista da operadora Onivia, enquanto a Ardian é proprietária da Adamo, operadora que adquiriu em 2021 por mil milhões de euros. Desde então, o fundo já fez outros investimentos, tendo adquirido a rede fixa da Globe Telecom e da ePorts.





Tal como anunciou há cerca de um ano, a Vodafone está a analisar diferentes opções para a sua rede fixa em Espanha, com o objetivo de efetuar mudanças estruturais que possam criar ou libertar liquidez. Segundo o elEconomista, a operadora poderá realizar uma cisão dos ativos fixos em Espanha, ou seja, dividi-los, permitindo a entrada de um ou vários investidores ou vender a totalidade da rede se receber uma oferta que vá de encontro às suas expectativas. A dúvida que permanece é se a operadora ficará ligada a estes como arrendatária das infraestruturas ou como parte da empresa. A operadora de telecomunicações vive um momento de mudança dentro da empresa, tendo o CEO do grupo, Nick Read, apresentado a demissão em dezembro. A posição foi interinamente ocupada por Margherita Della Valle, que se manterá em funções até que seja encontrado um novo diretor-executivo.

O jornal espanhol avança que, além destes, há outros nomes que podem ainda vir a mostrar-se interessados, tais como o fundo Brookfield e o Vauban ou as seguradoras Axa, Allianz e Swiss Life.