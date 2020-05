Estes empregados serão inscritos num fundo de garantia salarial, o que lhes permitirá receber até 70% do salário durante este período, sem desempenharem o seu trabalho habitual para a companhia aérea.



O Governo italiano preparou um plano no valor de 500 milhões de euros para nacionalizar a Alitalia, depois de os administradores do processo de falência não terem conseguido encontrar investidores interessados em viabilizar a empresa.



A intenção do Executivo é que a nova Alitalia esteja operacional a partir do próximo mês de junho.



A Alitalia é atualmente detida pela empresa Emirate Etihad em 49 % e pelo consórcio Midco em 51 %. Desde maio de 2017, a companhia aérea recebeu dois empréstimos estatais, de 900 milhões e 400 milhões de euros, para garantir as suas operações.





A medida é o equivalente ao 'lay-off', a suspensão temporária do contrato de trabalho.Dos trabalhadores em causa, 3.339 são pessoal de voo e os outros 3.283 são pessoal de terra, informa o Ministério do Trabalho italiano, em comunicado.