Companhias aéreas estão a ser resgatadas pelos Estados

França e Holanda dão apoio até 11 mil milhões A Air France-KLM vai receber até 11 mil milhões de euros em auxílios estatais dos governos francês e holandês. A ajuda da França ascenderá a 7 mil milhões de euros, estando em cima da mesa que 4 mil milhões sejam empréstimos bancários garantidos, enquanto os restantes 3 mil milhões virão de empréstimos diretos excecionais do Estado enquanto acionista, com 14% da companhia. Já o auxílio da Holanda será entre 2 e 4 mil milhões de euros. A Air France-KLM adiantou estar a perder 25 milhões de euros por dia e disse que não espera um regresso à normalidade antes de 2022.

American Airlines conta com mais ajudas A American Airlines assegurou já uma ajuda de Estado no total de 5,8 mil milhões de dólares (cerca de 5,4 mil milhões de euros ao câmbio atual). O apoio chegará por duas vias: uma subvenção direta de 4,1 mil milhões de dólares e um empréstimo de 1,7 mil milhões a uma taxa de juro baixa. Adicionalmente, a American espera receber um empréstimo do Tesouro dos EUA de cerca de 4,75 mil milhões de dólares.

Espanha também prepara ajuda à Iberia O governo espanhol está a preparar ajudas financeiras urgentes à Iberia para impedir a sua asfixia económica, seguindo o exemplo de outros países, noticiou o jornal El Pais, sem detalhar valores do apoio. Os auxílios serão na forma de empréstimos com garantias, não estando em cima da mesa nesta fase a entrada no capital da companhia aérea. A empresa, subsidiária do grupo IAG, está também a negociar com os bancos uma linha de crédito de cerca de 1.000 milhões de euros para fazer face às necessidades urgentes de liquidez.

Lufthansa negoceia com quatro governos Alemanha poderá ficar com uma participação de 25,1% no capital da companhia aérea.

O Grupo Lufthansa está em negociações com os governos alemão, suíço, belga e austríaco no sentido de vir a obter ajudas destes países sobre um conjunto de instrumentos de financiamento que possam garantir a sua viabilidade. Segundo a Bloomberg, só a Alemanha pode vir a conceder uma ajuda de 10 mil milhões de euros, na forma de empréstimos, garantias de Estado e uma eventual participação acionista. O grupo Lufthansa integra a Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa e Swiss, bem como subsidiárias como a Eurowings e Edelweiss Air. Segundo avançou o Der Spiegel esta sexta-feira,

Alitalia vai ser nacionalizada em junho O governo italiano vai assumir em junho o controlo total da Alitalia, a única forma de evitar a falência da companhia aérea. Desde 2017 que a Alitalia é gerida por administradores nomeados pelo Estado e tinha já profundos problemas financeiros, que se agravaram com a crise da covid-19, que fez abandonar os planos para privatizar a participação detida pelo Estado. O governo italiano vai criar uma nova empresa no início de junho que assumirá 100% do capital da companhia aérea.

Banco de Inglaterra concede empréstimo A Easyjet assegurou a concessão de um empréstimo de 600 milhões de libras (cerca de 689 milhões de euros ao câmbio atual), garantido pelas Finanças e pelo fundo de emergência criado pelo Banco de Inglaterra. Além disso, a transportadora ativou uma linha de crédito que tinha com os bancos de 407 milhões de libras (467 milhões de euros) para aumentar as suas reservas de caixa para cerca de 2,3 mil milhões de libras.

Delta dá como garantia 1% das ações A Delta Airlines vai receber apoios do programa definido pelo governo dos Estados Unidos que visa ajudar ao pagamento de salários e outros benefícios aos trabalhadores no valor de 5,4 mil milhões dólares (cerca de 6,2 mil milhões de euros), através de uma subvenção de 4,1 mil milhões de dólares e de um empréstimo com juros baixos de 1,6 mil milhões. A companhia aérea com sede em Atlanta também vai dar ao governo mandato para adquirir cerca de 1% das ações da Delta a 24,39 dólares por ação em cinco anos. O Tesouro anunciou no sábado ajudas adicionais às companhias aéreas.

United assegurou apoios de 5 mil milhões de dólares A United Airlines vai receber um total de ajudas do Governo norte-americano de 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,6 mil milhões de euros ao câmbio atual), sendo cerca 3,5 mil milhões de dólares de injeção direta e 1,5 mil milhões através de um empréstimo com uma baixa taxa de juro. Esses fundos garantidos pelo Tesouro dos EUA serão usados para pagar salários e benefícios aos trabalhadores.

Suécia e Dinamarca garantem empréstimo Os governo sueco e dinamarquês anunciaram já uma garantia a empréstimos para apoio à companhia aérea SAS no valor equivalente a 276 milhões de euros. Os dois Estados são acionistas da transportadora. A companhia aérea escandinava tem já previsto colocar em lay-off até 5 mil dos seus trabalhadores, o que equivale a cerca de 40% da mão-de-obra total.