CEO da TAP: Mais de 300 candidaturas a medidas de adesão voluntária

O presidente executivo da TAP afirmou esta terça-feira no Parlamento que a adesão ao pacote de medidas voluntárias disponibilizado pela companhia "tem sido positiva", acrescentando esperar que o processo seja concluído a 14 de março.



"Temos mais de 300 canddiatutas, dentro das diferentes modalidades", afirmou, sem detalhar, mas lembrando que "ainda temos umas semanas pela frente".





Ramiro Sequeira salientou na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação o esforço que o grupo está a fazer para diminuir o número de despedimentos, designadamente com saídas voluntárias, reformas antecipadas aos 61 anos, pré-reformas, trabalho a tempo parcial e transferência contratual para a Portugália. Medidas que, disse, "são duras" e vão permitir uma poupança de 1,4 mil milhões de euros até 2025.





Ramiro Sequeira assegurou ainda que na sequência da reestruturação companhia não vai ser uma "TAP pequenina", salientando que ficará com um total de 91 aviões, dos quais três de carga, que lhe permitirá manter o hub, o que considerou uma frota "muito considerável".





Quanto aos trabalhadores, o responsável considerou que a companhia fica dimensionada para futuro próximo, salientando que com a adesão a modalidades voluntárias como o trabalho a tempo parcial "vários trabalhadores vão estar com reduções, mas se repente houvesse pico podiam ser retirados do part time automaticamente". "Dentro da casa temos os recursos necessários para fazer face ao sonho que seria a pandemia desaparecer".