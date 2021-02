Manutenção da TAP sai do Brasil no fim do ano. Passa a ser feita em Portugal

Leia Também Acordos com trabalhadores da TAP em vigor em março. Cortes a administradores já este mês

A operação de manutenção de aeronaves da TAP vai sair do Brasil a partir do final deste ano. A partir desse momento, essa operação passará a ser feita em Portugal.A informação foi avançada esta terça-feira, 23 de fevereiro, pelo presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, que está a ser ouvido na Assembleia da República."O plano [de reestruturação] já não prevê a realização da atividade de manutenção de aeronaves da TAP no Brasil a partir do final deste ano. A manutenção de aeronaves será feita em Portugal, será abandonada a manutenção no Brasil a partir do final deste ano", afirmou o responsável.No final do ano passado, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, já tinha anunciado que a TAP Manutenção e Engenharia (ME) Brasil seria vendida no âmbito do plano de reestruturação do grupo. Na altura, o ministro que esta "é uma empresa para ser vendida", mas admitiu que ainda não estavam a decorrer quaisquer negociações, que só seriam iniciadas quando houvesse condições de mercado para tal.Significa isto que, independentemente de a venda desta empresa ser concretizada, a atividade de manutenção será transferida do Brasil para Portugal. "Estamos a ver que propostas aparecem, mas, independentemente do que possa acontecer à TAP M&E Brasil, o plano já não prevê a realização da atividade de manutenção de aeronaves da TAP no Brasil a partir do final deste ano", frisou Miguel Frasquilho.