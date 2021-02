Frasquilho: "Não me passa pela cabeça que reestruturação da TAP não seja aprovada"

O presidente do conselho de administração da TAP não tem dúvidas de que o plano de reestruturação da companhia aérea apresentado pelo Governo a Bruxelas, atualmente ainda a ser analisado, será aprovado pela Comissão Europeia. Este plano, acredita Miguel Frasquilho, é "credível, cuidadoso e resiliente".O "chairman" da companhia aérea está a ser ouvido esta terça-feira, 23 de fevereiro, numa audição parlamentar na Assembleia da República, realizada a pedido do PSD e da Iniciativa Liberal. Questionado sobre se tem garantias de que o plano de reestruturação da TAP terá luz verde de Bruxelas, Miguel Frasquilho admite que "ninguém tem essa garantia", mas afirma que as várias partes estão a manter-se em contacto e acredita que o documento merecerá a aprovação da Comissão Europeia."Já tiveram início as interações entre a Direção Geral da Concorrência e o Governo, a TAP esteve presente em várias das reuniões que têm tido lugar desde há várias semanas, e o plano é visto como sendo credível, cuidadoso e resiliente", começou por dizer.E acrescentou: "As reuniões que temos tido com a Comissão Europeia têm sido pautadas por um clima construtivo e isso é de realçar. É evidente que vamos ter muitas mais reuniões ainda, o plano está longe de ser um dossiê esgotado, mas trabalhámos para fazer um plano que sirva os interesses da TAP e do país."Não me passa pela cabeça que o plano não seja aprovado em Bruxelas", concluiu o presidente do conselho de administração da TAP.