Galamba: “Nos meus nove anos de deputado participei em muitas reuniões preparatórias"

O tema das reuniões preparatórias tem tido bastante destaque na audição do ministro das Infraestruturas na comissão parlamentar de inquérito à TAP.





Instado a comentar novamente este assunto pelo deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, João Galamba defendeu que é uma prática normal.



O governante diz não considerar "impróprio" haver este tipo de reuniões e deu o exemplo - de quando era deputado - de encontros do género realizados com Carlos Costa Pina na comissão de inquérito do BPN".



"Preparação política não é manipulação, deturpação ou ocultação", reforçou. "Nos meus nove anos de deputado participei em muitas reuniões preparatórias, quer ordinárias de comissão ou de inquérito", revelou.



Em causa está a polémica reunião preparatória entre a antiga CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, e o Grupo Parlamentar do PS na véspera da audição da gestora na Comissão de Economia a 18 de janeiro.