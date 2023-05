TAP já calculou o valor a devolver por Alexandra Reis, diz Galamba

A TAP já fez as contas ao valor final a devolver por Alexandra Reis, antiga administradora da companhia aérea que saiu em 2022 com uma indemnização de 500 mil euros. A informação foi revelada pelo ministro das Infraestruturas que está a ser ouvido há sete horas na comissão parlamentar de inquérito, a audição mais longa até à data.





"A devolução da indemnização de Alexandra Reis está a ser tratada", começou por explicar João Galamba em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco. "Havia algumas dúvidas processuais, mas a informação que tenho é que a TAP já consolidou a informação e já tem apurado o valor", revelou.



Galamba: “Não menti, não omiti, não me lembro” Leia Também

Já passaram mais de dois meses desde que o Governo anunciou a demissão da ex-CEO e do antigo "chairman" da TAP, a 6 de março, incumbindo a companhia aérea de reaver parte da indemnização de 500 mil euros. Em causa estão as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) que considerou o acordo da sua saída ilegal por violar os estatutos do gestor público que não prevê saídas por mutuo acordo.





A última informação sobre o tema tinha sido revelada pela diretora-geral do Tesouro e Finanças, Maria João Araújo, a 3 de maio. A responsável tinha garantido na Comissão Parlamentar de Inquérito que já tinha informado a TAP de que cabe à empresa fazer os cálculos do valor a devolver pela antiga administradora da companhia aérea.





A 11 de abril, Manuel Beja, o então presidente do conselho de administração da TAP, revelou que o processo da devolução da indemnização estava dependente das Finanças por causa do acerto de contas com o Fisco.



Foi Mendonça Mendes que disse para contactar o SIS, diz Galamba Leia Também

Quando foi ouvida na CPI, Alexandra Reis reiterou que, apesar de discordar das conclusões do relatório da IGF, está disposta a devolver a indemnização de 500 mil euros (312 mil euros líquidos). Nesse sentido, desde então, os seus advogados já tinham feito contactos com a TAP nesse sentido.