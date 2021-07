Governo prepara 300 milhões de ajuda à TAP

Leia Também Governo avalia entrada da Lufthansa na TAP após aprovação de plano de reestruturação

Os montantes de apoio à tesouraria da companhia aérea serão emprestados no âmbito das compensações covid.A primeira parcela é referente ao segundo semestre de 2020 e o Executivo deverá, muito em breve, fazer a notificação a Bruxelas desse apoio suplementar.Os restantes cerca de 150 milhões são relativos ao primeiro trimestre de 2021, altura em que um novo confinamento voltou a reduzir a atividade do setor da aviação. Aí, sabe o Negócios, o Governo aguardará pela definição dos critérios de Bruxelas para submeter novo pedido de apoio à tesouraria da TAP.As duas tranches permitirão à companhia garantir os seus compromissos financeiros enquanto o processo de reestruturação não está encerrado.Segundo informação recolhida pelo Negócios, a decisão da Comissão Europeia em avançar para uma investigação aprofundada, com consulta a terceiros das medidas que estão a ser negociadas no plano de reestruturação da companhia, deverá arrastar o processo por mais três a quatro meses. Daí que esta ajuda adicional possa permitir à TAP manter o pagamento de salários e os compromissos com os fornecedores.O montante é depois deduzido ao valor total do auxílio estatal, de 3,2 mil milhões de euros.A Comissão Europeia tem acompanhado de perto as questões relativas às dificuldades de tesouraria da companhia aérea portuguesa, pelo que o desemobolso das verbas deverá ocorrer sem que sejam levantados obstáculos. Além disso, o tema da tesouraria será também importante no próprio processo de aprovação do pano de reestruturação, podendo ser um fator extra a pesar nos pedidos do Governo para que a Comissão Europeia tome uma decisão mais célere após o processo de auscultação a terceiros decorrente da investigação aprofundada.(Notícia atualizada às 11h59 com mais informação)