TAP espera retomar voos para Paris, Londres e Porto em maio

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, adiantou esta quinta-feira, no Parlamento, que a companhia aérea está neste momento a trabalhar numa recuperação da sua operação e espera "que em maio possamos operar, ainda que de forma muito reduzida, alguns voos mais do que agora, que são sete por semana".





O responsável lembrou que no início de março a transportadora tinha planeado mais de 400 voos por dia. Neste momento está a voar apenas para o Funchal, Ponta Delgada e Angra do Heroísmo.