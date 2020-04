Miguel Frasquilho: “Não podemos excluir auxílios dos acionistas privados”

O presidente do conselho de administração da TAP, Miguel Frasquilho, afirmou esta quinta-feira no Parlamento que o plano para salvar a TAP não pode "deixar nenhuma alternativa de fora". Frisando que se a nacionalização seria a alternativa mais extrema também "é de perguntar aos acionistas privados se têm capacidade de auxiliar", algo que considera que "deve acontecer em qualquer setor".

"Não podemos excluir auxílios dos acionistas privados. É uma opção que tem de estar em cima da mesa, saber se há vontade e possibilidade de amparar a TAP", afirmou.

"Nenhuma alternativa deve ser descartada, haverá alternativas mais extremas do que outras", disse ainda Miguel Frasquilho, sublinhando que "o que é factual é que houve um pedido de auxílio endereçada pela TAP ao Estado soberano".

Agora, em seu entender, "os acionistas da TAP também devem pronunciar-se sobre a capacidade que têm ou não de auxiliar. Não deve ser descartado".

Questionado sobre as negociações noticiadas para a venda da participação detida por David Neeleman na Atlantic Gateway, dona de 45% da companhia aérea nacional, designadamente com a Lufthansa, o presidente do conselho de administração da TAP garantiu que "oficialmente não houve qualquer contacto com o Estado português ou com os seus representantes". E "a terem existido contactos foram ultrapassados pelas circunstâncias", frisou, acrescentando que "neste momento não é questão em cima da mesa", já que a Lufthansa "está em conversações com o Estado alemão de forma a ser auxiliada porque sozinha também não sobreviveria".