Antiga Chauffeu Privé agora é Kapten e chega ao Porto com desconto de 50%

Fundada em França em 2012, foi adquirida pela alemã Daimler em 2017 e, já este ano, mudou o seu nome de Chauffeur Privé para Kapten.

Foi a primeira plataforma TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) a obter o licenciamento em Portugal, atribuída pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes.

A operar há nove meses no mercado português, conta atualmente com cerca de quatro mil motoristas na região da capital (Lisboa, Vila Franca de Xira, Mafra, Ericeira, e, mais a sul, Barreiro, Alcochete, Montijo, Sesimbra e Setúbal) e chega esta segunda-feira, 17 de junho, ao Porto, com uma promoção para todos os passageiros, oferecendo um desconto de 50% até 30 de junho.

Em comunicado, a Kapten garante que arranca no Porto "com cerca de mil motoristas, nesta fase inicial, e com um centro físico que conta com uma equipa 100% local".

Em relação à concorrência, apresenta-se como "a única com receita fiscal no país, diferenciando-se das demais pelo pagamento do seu respetivo IVA ao Estado português".

Em termos globais, a Kapten afiança que conta atualmente com mais de 20 mil motoristas e dois milhões de utilizadores.