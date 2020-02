Segundo o PCP, este polémico contrato assinado a um sábado, que envolveu a empresa Metropolitano de Lisboa EPE, "acabou por ser alterado para passar a incluir as duas novas estações (Estrela e Santos) que integram a nova linha circular", mudando o valor base de 127,2 milhões de euros para 136,5 milhões de euros.Em declarações aos jornalistas, no parlamento, Bruno Dias afirmou que "é diferente fazer um concurso público e fazer uma abordagem técnica sobre diversas propostas, ou realizar ao sábado uma assinatura de um contrato para adjudicação relativamente a um momento concreto em que a Assembleia da República aprova a suspensão do financiamento para aquela obra"."Objetivamente, temos de observar o momento em que as decisões são tomadas e em que os compromissos são assumidos. Neste caso, estamos perante um compromisso a um sábado, dois dias depois da votação final global do Orçamento do Estado para 2020", referiu.Interrogado se há uma intenção de acelerar contratos antes de o Orçamento do Estado para 2020 entrar em vigor, o deputado do PCP preferiu antes recomendar que "não se precipitem ou agravem problemas que devem ser evitados"."Por parte do PCP não estamos a fazer processos de intenções, estamos a pedir esclarecimentos. Há uma decisão que levou a uma assinatura de um contrato, num sábado, com situações que até do ponto de vista judiciai levantam preocupações, perplexidades ou, pelo menos, perguntas. Relativamente a essas perguntas, o Governo tem de esclarecer", frisou Bruno Dias.