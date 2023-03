Minho lança “hub” para a mobilidade com 100 cientistas

A Escola de Engenharia da Universidade do Minho (UMinho) apresenta esta quinta-feira, 30 de março, no campus de Azurém, Guimarães, a plataforma TMob-Hub – Transportation and Mobility Research Hub, que associa as competências de sete centros de investigação da UMinho, que representam 450 cientistas, dos quais quase uma centena ligados ao tema da mobilidade.

A TMob-Hub "abrange os principais modos de transporte – ferrovia, metro, rodovia, aeroportuário, marítimo, fluvial – e pretende cooperar de forma intensa com os principais atores nacionais na área, a par de diversos parceiros internacionais", afirma a UMinho, em comunicado.

"Esta plataforma é transversal a tantos domínios e pode ser decisiva no futuro, porque o mundo está cada vez mais interligado e porque importa responder ativamente a desafios urgentes como as ‘smart cities’, a transição energética, a gestão das infraestruturas e os materiais inteligentes", refere o coordenador e professor José Campos e Matos.

Os centros de investigação da UMinho envolvidos no projeto são o Algoritmi, o Centro de Território, Ambiente e Construção (CTAC), o Instituto de Polímeros e Compósitos (IPC), o Instituto para a Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia (ISISE), o Centro de Sistemas Microeletromecânicos (CMEMS), o Centro de Engenharia Mecânica e Sustentabilidade de Recursos (MEtRICs) e o Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil (2C2T).

A cerimónia de apresentação da TMob-Hub inclui quatro palestras e uma mesa redonda com diversas personalidades.

A sessão de abertura irá contar com o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, o presidente da Ordem dos Engenheiros, Fernando de Almeida Santos, o presidente do Município de Guimarães, Domingos Bragança, o administrador dos Transportes Urbanos de Braga, Teotónio dos Santos e, da parte da UMinho, o vice-reitor para a Investigação e Inovação, Eugénio Campos Ferreira, a vice-presidente da Escola de Engenharia, Lígia Rodrigues, e o diretor da TMob-Hub, José Campos e Matos.

De seguida, prevê-se palestras dos presidentes da CCDR-N, do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (João Caetano da Silva) e da World Road Association (Nazir Alli), assim como do diretor executivo da Europe’s Rail Joint Undertaking, Giorgio Travaini, que irão abordar os territórios, a descarbonização, o triângulo educação-tecnologia-qualidade de vida e a digitalização, entre outros temas.

A mesa redonda com dez figuras neste âmbito, como Paulo Duarte, diretor executivo da Plataforma Ferroviária Portuguesa; Hugo Lopes, diretor para o Desenvolvimento e Sustentabilidade da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL); António Gomes Correia, professor emérito da UMinho; José Gomes Mendes, diretor executivo da Fundação Mestre Casais; e Tânia Cardoso Simões, presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Juntar-se-á ainda Miguel Campos, presidente da Infraestruturas de Portugal; Ricardo Gomes, vice-presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN); André Santos, product owner da Bosch Portugal; Rui Guimarães, manager da Mota-Engil; e Paulo Humanes, diretor para a Mobilidade do CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento.