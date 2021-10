STCP repete dose com prejuízos de 8,3 milhões no primeiro semestre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi a 1 de janeiro deste ano que se concretizou a intermunicipalização da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), mas a rubrica de resultados líquidos da empresa mantém a mesma tendência: fechou o primeiro semestre de 2021 com um prejuízo de 8,3 milhões de euros, apenas menos 179 mil euros do que em igual período do ano passado.

O agravamento da pandemia de covid-19 que se registou na primeira metade deste ano "teve impactos negativos na atividade operacional da empresa, ao longo do semestre, com consequências ao nível dos resultados financeiros", explica a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O total de rendimentos e ganhos ascendeu a 20,5 milhões de euros, menos 10,8 milhões de euros do que há um ano, enquanto os gastos e perdas recuaram 11,1 milhões para 28,9 milhões de euros.

"Os ajustamentos positivos e mais-valias de instrumentos financeiros (variação positiva de justo valor de ‘swap’) foi nula no primeiro semestre de 2021 devido à transferência da responsabilidade com o ‘swap’ para o Estado", realça a STCP.

Em termos de procura, a empresa registou 21,5 milhões de passageiros nos primeiros seis meses deste ano, menos 2,7 milhões do que no mesmo período do ano passado.

Já o investimento realizado entre janeiro e junho ascendeu a 10,1 milhões de euros e é relativo "essencialmente" à aquisição de 40 autocarros "standard", a gás natural, destinados à renovação da frota da STCP (2ª fase), cujo projeto é cofinanciado pelo POSEUR.

De resto, com a intermunicipalização da STCP, "as responsabilidades assumidas pelo Estado Pptuguês foram refletidas, a partir de 1 de janeiro de 2021, na situação patrimonial da empresa, em especial no capital próprio, por conta de cobertura de prejuízos acumulados", nota a empresa.

Assim, "o total do capital próprio da STCP ascendeu a um valor positivo de 117,3 milhões de euros, após longos anos de apresentação de valores negativos", enfatiza a transportadora.

"Em comparação com o final do ano de 2020, o capital próprio apresenta uma melhoria no final de 30 de junho de 2021 de 442,8 milhões de euros (mais136%)", conclui a STCP.



