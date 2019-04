Amr Abdallah Dalsh/Reuters

A Uber espera ficar avaliada entre 80 mil milhões e 90 mil milhões de dólares (cerca de 71 mil milhões e 80 mil milhões de euros, respetivamente) com a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) que se prepara para lançar . Os valores são avançados, esta sexta-feira, 26 de abril, pela Bloomberg, que cita fontes próximas do processo.De acordo com a agência de notícias, a empresa que gere aplicações de transportes deverá estabelecer um intervalo de preços para as suas ações entre 44 e 50 dólares, o que permitirá levantar 8 a 10 mil milhões de dólares com esta operação. A confirmarem-se estes valores, tal como já tinha sido avançado, este poderá ser o maior IPO do ano nos Estados Unidos e um dos dez maiores de sempre no país.Se levantar o capital mínimo que é antecipado, a Uber ficará avaliada pouco acima da última ronda de investimento que realizou, na qual a Toyota investiu um montante que a deixou avaliada em 76 mil milhões de dólares. Significará também que a operação terá mais do triplo da dimensão do IPO da concorrente Lyft, que levantou 2,34 mil milhões de dólares, a maior entrada em bolsa do mundo este ano, até agora.Esta é, contudo, uma abordagem conservadora à operação e a Uber poderá aumentar o preço, dependendo da procura. Certo é que o mercado espera que a avaliação da empresa chegue aos 100 mil milhões , havendo mesmo quem acredite que poderá chegar aos 120 mil milhões.Os termos do IPO ainda não estão definidos e só deverão ser conhecidos esta sexta-feira, antes de a Uber partir para um "road show" para vender a operação. Mas a oferta já estará a atrair grandes investidores. O Wall Street Journal dá conta de que a PayPal deverá comprar cerca de 500 milhões de dólares em ações da Uber.