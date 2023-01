Antiga sede do FCP transforma-se em hotel Axis Porto Club

Em 21 de janeiro de 2019, numa cerimónia que contou, entre outras, com as presenças dos presidentes do FC Porto e da autarquia, deu-se início às obras de transformação da antiga sede do clube, no topo da Avenida dos Aliados, mesmo em lado da Câmara do Porto, num hotel de charme.

Escolhido pelo FC Porto na sequência de um concurso público lançado para o efeito, o grupo Lucios comprometia-se a investir 2,8 milhões de euros nesta obra, tendo confiado à "private equity" ECS Capital a sua exploração hoteleira.

Os trabalhos de edificação do novo hotel, propriedade do FC Porto e concessionado por duas décadas, deveriam ter sido concluídas um ano depois, com a inauguração a acontecer no primeiro trimestre de 2020, mas as dificuldades financeiras da Lucios, agravadas pela crise pandémica, deixaram a obra ao abandono.

Resultado: as duas partes concordaram em rasgar o acordo que tinham para este efeito, tendo entretanto o FC Porto assinado um contrato com o grupo que detém a rede de hotéis Axis, que viria a concluir a obras, num investimento global da ordem dos cinco milhões de euros.

13 janeiro de 2023: "O Axis Hotéis & Golfe abriu um novo hotel bem no coração da cidade do Porto. O local não podia ser mais emblemático, uma vez que o Axis Porto Club está situado num edifício centenário no centro da Invicta e onde estava a antiga sede do Futebol Clube do Porto", anuncia o grupo hoteleiro, em comunicado.





A requalificação da antiga sede do FC Porto no Hotel Axis Porto Club foi elaborada "com o objetivo de retratar e homenagear a história da relação entre o clube e a cidade do Porto". Tem 53 quartos, dos quais 14 são suítes, contando também com um restaurante e bar, o Umami.

"O Axis Porto Club é muito mais do que uma ligação ao Futebol Clube do Porto. É um hotel com uma história, que é importante destacar mas, acima de tudo, um espaço com alma do norte que sabe receber bem todos os que cá chegam", enfatiza Filipe Silva, responsável do grupo Axis Hotéis & Golfe.

"Tivemos a preocupação de manter a sua identidade mas tornando-o um espaço de todos e para todos. O nosso objetivo é fazer com que os nossos hóspedes se sintam em casa e respirem a hospitalidade do norte", remata Filipe Silva.





Sede do FC Porto entre 1933 e 1982

A história do edifício e da sua relação com o FC Porto remonta a 1933, quando o clube arrendou o primeiro andar ao seu proprietário, César Augusto Bordallo, para ali instalar os seus serviços de sede e secretaria.

Ao longo das quase cinco décadas em que a sede do FC Porto se manteve no edifício, a varanda da sede do FC Porto tornou-se um espaço que faz parte da memória coletiva da cidade, tendo sido palco de consagração de diversos campeões e vencedores e o destino de autênticas romarias azuis e brancas.

Com a mudança dos serviços administrativos para o antigo Estádio das Antas, em 1982, o edifício deixou então oficialmente de ostentar o atributo de sede do clube. O espaço ainda foi ocupado pela secção de bilhar do FC Porto, que viria a mudar-se para o Estádio do Dragão em 2014.

Axis tem sete hotéis na região Norte

O grupo hoteleiro Axis Hotéis & Golfe iniciou-se em 1997 com a aquisição do Hotel Ofir, um quatro estrelas com 191 quartos, em Esposende, tendo depois construído, em Ponte de Lima, o Hotel do Golfe, em 2003.

A marca Axis foi criada em 2007, tendo o grupo vindo desde então a somar novas unidades hoteleiras, quer por aquisição quer com a construção de raiz.

Atualmente, o grupo Axis Hotéis & Golfe opera sete hotéis na região Norte – no Porto, Viana do Castelo, Esposende, Ponte de Lima, Braga e na Póvoa de Varzim.