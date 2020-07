Goldman Sachs avança com um hotel B&B com 200 quartos colado ao Corte Inglés de Gaia

O lançamento da primeira pedra do B&B Hotel Porto Gaia, situado junto ao El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia, na Avenida da República, está marcado para a próxima terça-feira, 21 de julho, pelas 15 horas.



Trata-se de uma unidade de três estrelas, que terá mais de 200 quartos, distribuídos por 13 pisos, a construir, no prazo de 18 meses, em terrenos que eram detidos pelo El Corte Inglés, revelou António Carlos Rodrigues, CEO do grupo Casais, promotor e construtor deste complexo hoteleiro, em declarações ao Negócios.





O investimento está estimado em 17 milhões de euros, adiantou o mesmo empresário.O grupo B&B Hotels, de origem francesa e que foi adquirido, no final do ano passado, pelo banco norte-americano Goldman Sachs, conta atualmente com três unidades em Portugal (em Cantanhede, Braga e Felgueiras), num total de 296 quartos e uma dúzia de apartamentos.Além do B&B Hotel Porto Gaia, a marca tem já em construção, no nosso país, o B&B Hotel Lisboa Airport, num investimento de 7,8 milhões de euros, e o B&B Montijo Hotel, orçado em 5,5 milhões de euros, tendo ainda em projeto a construção de hotéis em cidades como Oeiras, Sintra, Matosinhos, Viseu ou Viana do Castelo, num investimento global estimado em 70 milhões de euros."A Casais é a empresa responsável pela construção de quatro unidades hoteleiras do grupo B&B Hotels, sendo que assume ainda a promoção de três destes hotéis – Montijo, Oeiras e Vila Nova de Gaia", referiu António Carlos Rodrigues.O grupo B&B Hotels conta com mais de 500 hotéis e mais de 40 mil quartos, espalhados por 12 países (Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Polónia, República Checa, Brasil, Áustria, Suíça, Eslovénia e Bélgica), e "espera terminar o ano de 2020 com mais de 620 hotéis e aproximadamente 55 mil quartos", lê-se no site deste gigante hoteleiro.